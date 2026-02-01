Concert Sorties de l’oubli La Jimbr’tée Neuvy

Concert Sorties de l’oubli

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Concert du Quatuor Stanzi autour du programme Sorties de l’oubli, mettant en lumière des œuvres rares et méconnues du répertoire pour quatuor à cordes. Une expérience musicale sensible et engagée, entre mémoire et redécouverte.

La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org

A concert by the Quatuor Stanzi on the Sorties de l?oubli program, highlighting rare and little-known works from the string quartet repertoire. A sensitive and committed musical experience, between memory and rediscovery.

