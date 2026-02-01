Concert Sorties de l’oubli La Jimbr’tée Neuvy
Concert Sorties de l’oubli La Jimbr’tée Neuvy dimanche 22 février 2026.
Concert Sorties de l’oubli
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Concert du Quatuor Stanzi autour du programme Sorties de l’oubli, mettant en lumière des œuvres rares et méconnues du répertoire pour quatuor à cordes. Une expérience musicale sensible et engagée, entre mémoire et redécouverte.
La Jimbr’tée Grange de Corgenay 29 route de Corgenay Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 83 84 contact@jimbrtee.org
English :
A concert by the Quatuor Stanzi on the Sorties de l?oubli program, highlighting rare and little-known works from the string quartet repertoire. A sensitive and committed musical experience, between memory and rediscovery.
