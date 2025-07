CONCERT SOSPIRI D’ANGELI ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Bagnères-de-Luchon

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Place Joffre Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02 22:00:00

2025-08-02

Duo lyrique avec Isis Nespoulous (soprano lyrique spinto) accompagnée au piano par Nadio Dubocq (pianiste accompagnatrice et soliste).

Programme Œuvres de Chopin, Vivaldi et Composition.

Libre participation. .

ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION Place Joffre Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie missionsplanete@askisis.net

English :

Lyric duet with Isis Nespoulous (spinto lyric soprano) accompanied on piano by Nadio Dubocq (pianist accompanist and soloist).

German :

Lyrisches Duett mit Isis Nespoulous (lyrischer Spinto-Sopran), am Klavier begleitet von Nadio Dubocq (Klavierbegleiterin und Solistin).

Italiano :

Duetto lirico con Isis Nespoulous (soprano lirico spinto) accompagnata al pianoforte da Nadio Dubocq (pianista accompagnatore e solista).

Espanol :

Dúo lírico con Isis Nespoulous (soprano lírica spinto) acompañada al piano por Nadio Dubocq (pianista acompañante y solista).

