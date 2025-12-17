Concert Soul Créole Célia Wa + Ondes Place de la Mairie Saubrigues

Concert Soul Créole Célia Wa + Ondes

Place de la Mairie La Mamisèle Saubrigues Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le renouveau de la musique créole Célia Wa, chanteuse, flûtiste et multi- instrumentiste Guadeloupéenne à l’univers unique le Karibfutursound

CELIA WA

Soul Créole Coup de cœur

Radio Nova Soul kréyol du futur

Télérama l’aboutissement d’une introspection créole, entre soul dansante et groove tendre, tradition et R’n’B conscient .

À la fois organique, avec sa voix et sa flûte traversière, et électronique. Toujours ancrée dans l’influence du gwoka, Célia Wa avait étudié à l’école du maître Georges ­Troupé. Entourée de Xavier Belin aux claviers, de Christophe Négrit à la batterie et de tambour ka, Célia Wa propose une fusion musicale qui crée un univers sonore futuriste ancré dans les racines culturelles antillaises, où la flûte traversière se mêle harmonieusement aux beats électroniques et aux percussions traditionnelles. Elle invente le Karibfutursound.

1ère partie ONDES

Rap Slam

Découverte Plateau Musicalarue de Luxey

Ondes est la révélation Rap/Slam de l’année en Nouvelle Aquitaine. .

Place de la Mairie La Mamisèle Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@scene-champs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Soul Créole Célia Wa + Ondes

The revival of Creole music: Célia Wa, singer, flutist and multi-instrumentalist from Guadeloupe with a unique universe: the Karibfutursound

L’événement Concert Soul Créole Célia Wa + Ondes Saubrigues a été mis à jour le 2025-12-13 par OTI LAS