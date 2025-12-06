Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Soul / Funk Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde

Concert Soul / Funk Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde samedi 6 décembre 2025.

Concert Soul / Funk

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Organisé par l’Association Anthroposcène
Ouverture des portes à partir de 19h30
Bar et restauration sur place
  .

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 37 84 70 

English :

Organized by Association Anthroposcène
Doors open at 7:30 pm
Bar and catering on site

German :

Organisiert von der Association Anthroposcène
Öffnung der Türen ab 19.30 Uhr
Bar und Essen vor Ort

Italiano :

A cura dell’Associazione Anthroposcène
Apertura porte dalle 19.30
Bar e ristorazione in loco

Espanol :

Organizado por la Asociación Anthroposcène
Apertura de puertas a partir de las 19.30 h
Bar y catering in situ

L’événement Concert Soul / Funk Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-01-13 par Royan Atlantique