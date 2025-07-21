Concert Soul, Funk Troyes
La Chapelle Argence Troyes Aube
CUT THE ALLIGATOR
Après un premier album salué par la critique et des centaines de concerts, Cut the Alligator revient avec Laundry Day, un nouvel opus survitaminé à l’énergie contagieuse. Une soul mordante, taillée sur mesure, relevée de funk, gospel, blues et jazz.
Des chansons lumineuses, des riffs explosifs et une palette d’émotions portée par une voix vibrante, des cuivres enflammés et une rythmique puissante.
FLOWNESS est un groupe rémois de pop soul aux accents rock et funk, né de la rencontre de cinq musiciens passionnés. Sur scène, leur groove contagieux mêle compositions originales et reprises réarrangées, dans une ambiance dansante et généreuse.
Louise ROBARD Chant
Romain CADIOU Trompette
Benoît CARNET Saxophone ténor
Régis BUNEL Saxophone baryton
Édouard LEYS Claviers
Benjamin PROUST Guitare
Marc RAMON Basse
Ronan DESPRES Batterie
Tiana MOOR Chant
Christophe SEYS Claviers, Percussions
Fred TARBES Basse
Olivier LEPAGNOL Guitare
Tony SLOWINSKI Batterie, Trompette .
La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
