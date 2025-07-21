Concert Soul, Funk Troyes

Concert Soul, Funk

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 25 Eur

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

CUT THE ALLIGATOR

Après un premier album salué par la critique et des centaines de concerts, Cut the Alligator revient avec Laundry Day, un nouvel opus survitaminé à l’énergie contagieuse. Une soul mordante, taillée sur mesure, relevée de funk, gospel, blues et jazz.

Des chansons lumineuses, des riffs explosifs et une palette d’émotions portée par une voix vibrante, des cuivres enflammés et une rythmique puissante.



FLOWNESS est un groupe rémois de pop soul aux accents rock et funk, né de la rencontre de cinq musiciens passionnés. Sur scène, leur groove contagieux mêle compositions originales et reprises réarrangées, dans une ambiance dansante et généreuse.



CUT THE ALLIGATOR

Louise ROBARD Chant

Romain CADIOU Trompette

Benoît CARNET Saxophone ténor

Régis BUNEL Saxophone baryton

Édouard LEYS Claviers

Benjamin PROUST Guitare

Marc RAMON Basse

Ronan DESPRES Batterie



FLOWNESS

Tiana MOOR Chant

Christophe SEYS Claviers, Percussions

Fred TARBES Basse

Olivier LEPAGNOL Guitare

Tony SLOWINSKI Batterie, Trompette .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

