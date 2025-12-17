Concert soul jazz Mica Millar Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert soul jazz Mica Millar

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Sacrée Soul Act of The Year par Jazz FM, Mica Millar est l’une des voix les plus captivantes de la soul britannique contemporaine. Son premier album acclamé par la critique, Heaven Knows , mêlant soul, gospel et jazz, a reçu des critiques dithyrambiques, la presse britannique la saluant comme une étoile montante. Présente régulièrement sur BBC Radio et Jazz FM, elle a fait la couverture de Blues & Soul et Echoes Magazine, affirmant ainsi sa place au premier plan de la scène musicale britannique.

Après une série de concerts à guichets fermés dans des salles prestigieuses du Royaume-Uni comme Union Chapel, Ronnie Scott’s et l’Albert Hall de Manchester, Mica s’impose à l’international. En France, elle a conquis le public avec deux soirs de résidence à guichets fermés au Duc des Lombards, diffusée sur Qwest TV, la plateforme jazz emblématique fondée par Quincy Jones.

Paris est rapidement devenu un lieu à part entière dans son parcours, avec une performance marquante au New Morning en juin 2024.

Sa réputation ne cesse de croître à travers l’Europe, avec des concerts en tête d’affiche dans des salles de jazz renommées, notamment le Blue Note à Milan, TivoliVredenburg à Utrecht et LantarenVenster à Rotterdam. En 2024, elle a été invitée en special guest pour la tournée d’adieu à travers l’Europe de la légende du Motown Gladys Knight, se produisant dans de grandes salles de

concert comme le Muziekgebouw d’Eindhoven, le prestigieux Koninklijk Theater Carré d’Amsterdam et le Royal Albert Hall de Londres.

Avec le soutien continu de Jazz Radio et une fanbase grandissante en France, Mica Millar s’impose comme un nom incontournable dans la soul et le jazz contemporain.

Placement libre Assis

Organisé par le Triskell .

