Concert soul kitchen au café lib’ Bourrou
Concert soul kitchen au café lib’ Bourrou samedi 20 septembre 2025.
Concert soul kitchen au café lib’
Bourrou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Concert au café lib’ .
Bourrou 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 56 94 91
English : Concert soul kitchen au café lib’
German : Concert soul kitchen au café lib’
Italiano :
Espanol : Concert soul kitchen au café lib’
L’événement Concert soul kitchen au café lib’ Bourrou a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux