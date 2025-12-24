concert Soul Lemonade, SALLE DU CERCLE DE BROCAS Brocas

concert Soul Lemonade

SALLE DU CERCLE DE BROCAS
619, rue des Forgerons
Brocas
Landes

16 janvier 2026

fin : 2026-01-16

Bienvenue à tous au cercle de Brocas qui vous adresse ses meilleurs vœux 2026 de santé , de bonheur et de réussite ainsi qu’à toutes vos familles.

Le programme que nous vous proposons cette année est encore riche par sa diversité et le talent des artistes qui vont se produire au fil des mois dans nos locaux. Pour preuve, nous débuterons ce périple musical le vendredi 16 janvier 2026 à 20h30 par un duo pas comme les autres qui livre des prestations pétillantes et malicieuses toujours en prise directe avec la liberté d’improvisation. Les deux musiciens solaires,auteurs ,compositeurs, interprètes , distillent ensemble un généreux cocktail acoustique à l’énergie blues et à la couleur soul. De Ray Charles à Alicia Keys en passant par Prince ou Eric Clapton, vous adorerez leurs reprises autant que leur compositions originales ! A très bientôt dans nos murs pour une rencontre conviviale .

SALLE DU CERCLE DE BROCAS
619, rue des Forgerons
Brocas 40420
Landes
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 58 51 42 41
brocas.cercle@laposte.net

