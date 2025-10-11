CONCERT SOUL & PEPPER Montpellier
CONCERT SOUL & PEPPER Montpellier samedi 11 octobre 2025.
CONCERT SOUL & PEPPER
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Sunset Time 20h à 22h à BIKUBE MONTPELLIER
Paul à la guitare, Natacha à la voix un duo élégant et vintage qui fait voyager de la soul et du jazz aux morceaux modernes revisités.
Jusqu’au final rock’n’roll pour les plus audacieux sur la piste !
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72
English :
Sunset Time ? 8-10pm at BIKUBE MONTPELLIER
Paul on guitar, Natacha on vocals: an elegant, vintage duo that takes you on a journey from soul and jazz to revisited modern tunes.
All the way to a rock?n?roll finale for the most daring on the dancefloor!
German :
Sunset Time? 20:00 bis 22:00 Uhr in BIKUBE MONTPELLIER
Paul an der Gitarre, Natacha an der Stimme: ein elegantes Vintage-Duo, das von Soul und Jazz bis hin zu modernen, überarbeiteten Stücken eine Reise unternimmt.
Bis zum Rock?n?Roll-Finale für die Mutigsten auf der Tanzfläche!
Italiano :
Orario del tramonto? 20.00-22.00 al BIKUBE MONTPELLIER
Paul alla chitarra, Natacha alla voce: un duo elegante e vintage che vi porterà in un viaggio dal soul e dal jazz a brani moderni rivisitati.
Fino a un finale rock’n’roll per i più audaci sulla pista da ballo!
Espanol :
Hora del atardecer ? 20:00-22:00 h en BIKUBE MONTPELLIER
Paul a la guitarra, Natacha a la voz: un dúo elegante y vintage que te lleva en un viaje desde el soul y el jazz hasta temas modernos revisitados.
¡Hasta llegar a un final de rock?n?roll para los más atrevidos en la pista de baile!
L’événement CONCERT SOUL & PEPPER Montpellier a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT MONTPELLIER