Concert Soul & Rhythm’n’Blues

Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Concert proposé par Jazz & Co 64

À Pau, au cœur du Béarn et tout près du bouillonnement culturel du centre-ville, le groove s’invite pour une soirée survoltée aux accents de Soul et de Rhythm’n’Blues. Le concert s’installe en terres paloises, là où l’énergie de la scène locale embrasse l’héritage des géants de la musique noire américaine.

South 61, ce sont sept musiciens palois habités par la même passion du groove, prêts à faire vibrer la salle. Nina Simone, Otis Redding, Tina Turner… autant de légendes revisitées avec fougue et élégance. Chaque concert devient un moment suspendu, où le public chante, danse, ressent et partage une énergie brute, chaleureuse, contagieuse. Une expérience intense, festive, à vivre ensemble, toutes générations confondues. .

Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@jazz-and-co-64.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Soul & Rhythm’n’Blues

L’événement Concert Soul & Rhythm’n’Blues Billère a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Pau