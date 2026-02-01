Concert Soul Spirit Le Yard Étretat

Concert Soul Spirit

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez vivre une soirée intimiste et vibrante au Yard, lieu emblématique d’Étretat, en compagnie du duo Soul Spirit. Une parenthèse musicale avec un répertoire mêlant variété et pop-rock, à deux pas des falaises. .

Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie normandie37@le-yard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Soul Spirit

L’événement Concert Soul Spirit Étretat a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie