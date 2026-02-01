Concert Soul Spirit Le Yard Étretat
Concert Soul Spirit Le Yard Étretat samedi 21 février 2026.
Concert Soul Spirit
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat Seine-Maritime
Début : 2026-02-21 21:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Venez vivre une soirée intimiste et vibrante au Yard, lieu emblématique d’Étretat, en compagnie du duo Soul Spirit. Une parenthèse musicale avec un répertoire mêlant variété et pop-rock, à deux pas des falaises. .
Le Yard 37 Rue Alphonse Karr Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
English : Concert Soul Spirit
