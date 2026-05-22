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Concert Soulsation Angoulême

Concert Soulsation Angoulême samedi 6 juin 2026.

Adresse : Square Saint Gelais

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Angoulême

Concert Soulsation

Square Saint Gelais Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le comité de quartier Saint Gelais organise une soirée concert avec le groupe Soulsation. Venez partager un moment convivial.
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Square Saint Gelais Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine   quartiersaintgelais@gmail.com

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English :

The Saint Gelais neighborhood committee is organizing an evening concert with the group Soulsation. Come and share a convivial moment.

L’événement Concert Soulsation Angoulême a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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