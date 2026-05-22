Concert Soulsation Angoulême
Concert Soulsation Angoulême samedi 6 juin 2026.
Angoulême
Concert Soulsation
Square Saint Gelais Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le comité de quartier Saint Gelais organise une soirée concert avec le groupe Soulsation. Venez partager un moment convivial.
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Square Saint Gelais Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine quartiersaintgelais@gmail.com
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English :
The Saint Gelais neighborhood committee is organizing an evening concert with the group Soulsation. Come and share a convivial moment.
L’événement Concert Soulsation Angoulême a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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