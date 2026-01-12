Concert Soulshine Voices

Parvis de l'église, Luz-Saint-Sauveur, Hautes-Pyrénées

18 février 2026, 18:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Laisse-toi porter par l’énergie et l’émotion du gospel avec les Soulshine Voices, un groupe toulousain passionné de gospel et de soul music.

Des voix puissantes et harmonieuses s’unissent pour créer une ambiance chaleureuse, mêlant gospel, soul, blues et jazz.

Plus qu’un concert, c’est un moment de partage et de célébration, rempli de joie et d’émotions.

Un rendez-vous musical vibrant, à vivre et à ressentir pleinement.

> Tout public. .

+33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

English :

Let yourself be carried away by the energy and emotion of gospel with Soulshine Voices, a group from Toulouse with a passion for gospel and soul music.

Powerful, harmonious voices combine to create a warm ambience, blending gospel, soul, blues and jazz.

More than a concert, it’s a moment of sharing and celebration, filled with joy and emotion.

A vibrant musical rendezvous to be experienced and felt to the full.

