Concert Sound’n Color Quartet ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 13 décembre 2025.
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Jazz
Ce quartet, centré autour du pianiste et organiste Eric Hilbert, propose un répertoire jazz électrifié instrumental autour de grands standards revisités avec des grooves et des sonorités soul et funky, teintés d’un soupçon de rock. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
