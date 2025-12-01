Concert Sound’n Color Quartet ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Sound’n Color Quartet

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Jazz

Ce quartet, centré autour du pianiste et organiste Eric Hilbert, propose un répertoire jazz électrifié instrumental autour de grands standards revisités avec des grooves et des sonorités soul et funky, teintés d’un soupçon de rock. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert Sound’n Color Quartet

