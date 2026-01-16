Concert-soupes Fanfarons du Ségala Banda Camjac
Concert-soupes Fanfarons du Ségala Banda Camjac samedi 24 janvier 2026.
Concert-soupes Fanfarons du Ségala Banda
Salle des fêtes de Camjac Camjac Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Organisé par l’association Le Citron Bleu
Soirée conviviale à la jauge limitée (100 personnes) où la musique s’accompagne de quelques soupes inédites préparées par nos bénévoles !! 12 .
Salle des fêtes de Camjac Camjac 12800 Aveyron Occitanie +33 7 88 34 32 15 jp.perez12@wanadoo.fr
English :
Organized by Le Citron Bleu association
