Concert-soupes Fanfarons du Ségala Banda Camjac

Concert-soupes Fanfarons du Ségala Banda

Salle des fêtes de Camjac Camjac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Organisé par l’association Le Citron Bleu

Soirée conviviale à la jauge limitée (100 personnes) où la musique s’accompagne de quelques soupes inédites préparées par nos bénévoles !! 12 .

Salle des fêtes de Camjac Camjac 12800 Aveyron Occitanie +33 7 88 34 32 15 jp.perez12@wanadoo.fr

English :

Organized by Le Citron Bleu association

