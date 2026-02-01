Concert sous hypnose Goffrey Secco Pradines

Concert sous hypnose Origines de Geoffrey Secco

Rue des Escrignols Pradines Lot

Tarif : – – 38 EUR

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Et si tout avait commencé avant votre naissance ?

Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose “ORIGINES”, une invitation à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle.

Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ?

Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré.

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

What if it all began before you were born?

Geoffrey Secco presents his new hypnotic concert ORIGINS, an invitation to go back in time and discover your own transpersonal legend.

What have your lineages passed on to you? How do past lives shape your history? What can exploring these memories do for you?

Geoffrey Secco’s new kind of concert transcends the boundaries between music and consciousness, where every note becomes a doorway to the unexplored.

