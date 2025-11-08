Concert sous hypnose « Origines » avec Geoffrey Secco TST Saint-Pol-de-Léon

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Et si tout avait commencé avant votre naissance ?

Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience avec ses concerts sous hypnose, où chaque note devient une porte vers l’inexploré. Saxophoniste virtuose formée au Berklee College, il mêle ses compositions atmosphériques à l’hypnose ericksonnienne.

Son nouveau concert sous hypnose “Origines”, invite à remonter le fil du temps et à découvrir votre propre légende trans-personnelle. Un voyage intérieur où chacun explore ses ressources cachées.

Qu’est-ce que vos lignées vous ont transmis ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ?

À partir de 13 ans.

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

