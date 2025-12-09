Concert sous hypnose Origines

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Et si tout avait commencé avant notre naissance ? Geoffrey Secco vous propose son nouveau concert sous hypnose Origines , une invitation à remonter le fil du temps pour découvrir votre propre légende trans-personnelle. Que vous ont transmis vos lignées ? Comment les vies antérieures façonnent-elles votre histoire ? Que pourrait vous apporter l’exploration de telles mémoires ? Avec ses concerts d’un nouveau genre, Geoffrey Secco transcende les frontières entre musique et conscience, où chaque note devient une porte vers l’inexploré. .

