Concert sous hypnose « Ulysse » avec Geoffrey Secco

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

L’odyssée intérieure.

Et si vous pouviez embarquer aux côtés d’Ulysse, ressentant le vent, les vagues, l’ivresse du voyage et l’angoisse des tempêtes ? Et si, le temps d’une soirée, vous deveniez le héros de l’un des plus grands récits de l’humanité ?

ULYSSE est une expérience sensorielle et hypnotique l’histoire prend vie en vous. Entre théâtre immersif et voyage introspectif, ce spectacle vous invite à revivre les épreuves légendaires du roi d’Ithaque non pas en tant que spectateur, mais acteur de votre propre odyssée.

Techniques hypnotiques, respirations puissantes et musique live vous feront traverser le même parcours mythologique et symbolique qu’Ulysse.

Préparez-vous à un voyage intérieur et épique, où mythe et réalité se confondent dans une aventure unique en son genre.

À partir de 15 ans.

Billetterie en ligne uniquement. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

