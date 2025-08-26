Concert sous la halle Ensemble de Clarinettes de Voiron Place de la halle La Côte-Saint-André

Place de la halle Halle médiévale La Côte-Saint-André

2025-08-26 19:00:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Les soirs à 19h, harmonies, ensembles de cuivre et fanfares nous donnent rendez-vous sous la Halle médiévale de La Côte Saint-André et animent joyeusement le cœur de la ville.

Place de la halle Halle médiévale La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr

English :

Every evening at 7pm, brass bands, ensembles and marching bands meet up in La Côte Saint-André’s medieval hall to bring the town to life.

German :

Abends um 19 Uhr treffen sich Harmonien, Blechbläserensembles und Fanfaren in der mittelalterlichen Halle von La Côte Saint-André und beleben fröhlich das Herz der Stadt.

Italiano :

Ogni sera alle 19, bande di ottoni, ensemble di ottoni e marching band si riuniscono nella sala medievale della Côte Saint-André per animare il cuore della città.

Espanol :

Todas las tardes, a las 19:00 horas, bandas de música, conjuntos de metales y bandas de música se reúnen en la sala medieval de La Côte Saint-André para animar el corazón de la ciudad.

L'événement Concert sous la halle Ensemble de Clarinettes de Voiron La Côte-Saint-André a été mis à jour le 2025-08-20