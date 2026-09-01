Concert « sous le soleil d’Italie » Eglise Notre-Dame de Chamiers Coulounieix-Chamiers
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de Chamiers · Coulounieix-Chamiers
Informations pratiques
Coulounieix-Chamiers
Concert « sous le soleil d’Italie »
Eglise Notre-Dame de Chamiers 104 Avenue du Général de Gaulle Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert « sous le soleil d’Italie » par la chorale Chantemonde.
Participation libre au profit de la Banque alimentaire.
Concert « sous le soleil d’Italie » par la chorale Chantemonde.
Participation libre au profit de la Banque alimentaire. .
Eglise Notre-Dame de Chamiers 104 Avenue du Général de Gaulle Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 91
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English : Concert « sous le soleil d’Italie »
« Under the Italian Sun » concert by the Chantemonde choir.
Donations are welcome to benefit the Food Bank.
L’événement Concert « sous le soleil d’Italie » Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux