Informations pratiques

Coulounieix-Chamiers

Concert « sous le soleil d’Italie »

Eglise Notre-Dame de Chamiers 104 Avenue du Général de Gaulle Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert « sous le soleil d’Italie » par la chorale Chantemonde.

Participation libre au profit de la Banque alimentaire.

Concert « sous le soleil d’Italie » par la chorale Chantemonde.

Participation libre au profit de la Banque alimentaire. .

Eglise Notre-Dame de Chamiers 104 Avenue du Général de Gaulle Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 41 91

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English : Concert « sous le soleil d’Italie »

« Under the Italian Sun » concert by the Chantemonde choir.

Donations are welcome to benefit the Food Bank.

L’événement Concert « sous le soleil d’Italie » Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux