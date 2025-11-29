Concert sous les couleurs du Venezuela avec Miguel Romero Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure Eure
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
2025-11-29
Venez rencontrer et découvrir la chaleur et les sonorités de la musique vénézuélienne avec Miguel Romero, membre du groupe La Gallera Social Club .
Tout public.
Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr
L’événement Concert sous les couleurs du Venezuela avec Miguel Romero Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-10-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération