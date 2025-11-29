Concert sous les couleurs du Venezuela avec Miguel Romero Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Concert sous les couleurs du Venezuela avec Miguel Romero

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez rencontrer et découvrir la chaleur et les sonorités de la musique vénézuélienne avec Miguel Romero, membre du groupe La Gallera Social Club .

Tout public.

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 78 99 06 25. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

