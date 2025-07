Concert sous les étoiles au Château de Pressac Lieu-dit Pressac Saint-Étienne-de-Lisse

Concert sous les étoiles au Château de Pressac Lieu-dit Pressac Saint-Étienne-de-Lisse jeudi 10 juillet 2025.

Lieu-dit Pressac 873 route de Pressac Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

plein tarif

Début : 2025-07-10 19:00:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Festival Jazz et Millésimes Festival musical et œnotouristique organisé dans les châteaux viticoles de Gironde.

Chaque soirée associe un concert en plein air, une dégustation de vin du domaine

partenaire et une restauration sur place (food trucks ou planches)

• Jazz (swing, New Orleans, vocal, instrumental…)

• Musique classique (quatuor à cordes, lyrique, ensembles baroques)

• Plein tarif 25 € (offre de lancement)

• Jeunes (12-15 ans) 13 €

• Enfants (-12 ans) et personnes en situation de handicap gratuit

Musicien international, Elga Branco a partagé la scène avec Manu Dibango, Ibrahim Maalouf, Seun Kuti … .

Lieu-dit Pressac 873 route de Pressac Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 18 02 visite@chateaudepressac.com

