Concert sous les étoiles Sébazac-Concourès

Concert sous les étoiles Sébazac-Concourès mercredi 16 juillet 2025.

Concert sous les étoiles

Sébazac-Concourès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Concert sous les étoiles à Concourès, Doline du Causse Comtal, mercredi 16 juillet 21h30. En cas de mauvais temps repli dans la salle des fêtes de Concoures.

Violons, alto et violoncelle. « Mozart, et les autres, en ré mineur ».

Libre participation.

En cas de pluie, repli à la salle des fêtes de Concourès.

Organisé par le Comité des fêtes de Concourès. .

Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie +33 6 37 46 46 97 comiteconcoures12740@gmail.com

English :

Concert under the stars at Concourès, Doline du Causse Comtal, Wednesday July 16, 9:30pm. In case of bad weather, the concert will take place in the Concoures village hall.

German :

Konzert unter den Sternen in Concourès, Doline du Causse Comtal, Mittwoch, 16. Juli 21:30 Uhr. Bei schlechtem Wetter Rückzug in den Festsaal von Concoures.

Italiano :

Concerto sotto le stelle a Concourès, Doline du Causse Comtal, mercoledì 16 luglio, ore 21.30. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella sala del villaggio di Concoures.

Espanol :

Concierto bajo las estrellas en Concourès, Doline du Causse Comtal, miércoles 16 de julio, 21.30 h. En caso de mal tiempo, el concierto tendrá lugar en la sala de fiestas de Concourès.

L’événement Concert sous les étoiles Sébazac-Concourès a été mis à jour le 2025-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)