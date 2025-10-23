Concert Sous un ciel Scandinave Salle d’Honneur du Fort des Rousses Les Rousses

Concert Sous un ciel Scandinave Salle d’Honneur du Fort des Rousses Les Rousses jeudi 23 octobre 2025.

Concert Sous un ciel Scandinave

Salle d’Honneur du Fort des Rousses Rue du Sergent Chef Marc Benoît-Lizon Les Rousses Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-10-23 21:45:00

Date(s) :

2025-10-23

Anna SIMEREY & Benjamin ROTA

Deux instruments frères, deux artistes complices, et un souffle venu du Nord.

Avec ce programme singulier, le violon et l’alto explorent les paysages sonores de la Scandinavie et de l’Europe de l’Est, entre lumière boréale, lyrisme populaire et modernité poétique. Le duo formé par Anna Simeray et Benjamin Rota fait dialoguer des chefs-d’œuvre originaux et des transcriptions inspirées, dans un répertoire aussi virtuose qu’intime.

Au cœur du programme, les Trois Madrigaux de Martinu, œuvres phares du répertoire pour violon et alto, sont encadrées par des joyaux nordiques la Passacaille et la Sarabande de Haendel-Halvorsen, puissantes et ciselées comme des monuments baroques réinventés ; un Concert Caprice d’Halvorsen inspiré de thèmes norvégiens ; un duo rare de Jean Sibelius, plein de fraîcheur ; et une œuvre contemporaine de Kaija Saariaho, Aure, véritable incantation suspendue.

Un programme riche en contrastes et en émotions, porté par un duo passionné, au service de la richesse expressive de leurs instruments. .

Salle d’Honneur du Fort des Rousses Rue du Sergent Chef Marc Benoît-Lizon Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 02 24 contact@fort-des-rousses.com

English : Concert Sous un ciel Scandinave

German : Concert Sous un ciel Scandinave

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Sous un ciel Scandinave Les Rousses a été mis à jour le 2025-09-01 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses