Concert Sousta Politiki

Au Bon Muscadet 20 place de l’Eglise Allaire Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Entre tradition et esthétique actuelle, Sousta Politiki revisite avec force et singularité le répertoire smyrneiko (rebetiko grec d’Asie Mineure) et les chants d’Istanbul en y ajoutant des compositions personnelles. Formé à Strasbourg en 2016, Sousta Politiki est un groupe de musique franco-turc qui s’inspire de certaines musiques urbaines et marginales de Grèce et de Turquie. Les répertoires abordés sont variés smyrneiko d’Asie Mineure, kanto d’Istanbul, rebetiko d’Athènes ou du Pirée, chants traditionnels de Thrace.

Avec une instrumentation très originale qui comprend le tanbur (luth à long manche ottoman), le violoncelle, l’accordéon, les percussions et le chant, les musiciens de Sousta Politiki bénéficient d’une grande richesse de timbres et créent alors leur propre univers sonore. En partant de l’idée de donner une nouvelle forme à ces musiques, ils arrangent les chansons rebetiko et les chants d’Istanbul sans prétention ni hésitation. Ils structurent, forment, apprennent, désapprennent, réinventent leur propre musique en assumant d’où ils viennent, qui ils sont, et ce qu’ils ont à dire.

Zeynep Kaya Chant

Anil Eraslan Violoncelle

Yves Beraud Accordéon

Etienne Gruel Percussion

Merve Salgar Tanbur

Organisé par Bordures & Alentours et le café associatif Au Bon Muscadet

Infos pratiques

Au Bon Muscadet, 20 place de l’Eglise 56350 Allaire

Prix libre .

Au Bon Muscadet 20 place de l’Eglise Allaire 56350 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Sousta Politiki Allaire a été mis à jour le 2026-03-19 par OT PAYS DE REDON