Concert Souterrain avec Volubilis

à la Grotte Blanche de l’Espace Préhistoire de Labastide LABASTIDE Labastide Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-14 20:30:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Un lieu exceptionnel et insolite pour un concert tout en douceur.

L’Espace Préhistoire de Labastide accueille VOLUBILIS et va résonner au son du jazz de Nougaro à la bossa nova de Tom Jobim avec un petit détour par la soul de Stevie Wonder.

Une voix enchanteresse et un rythme chaloupé, c’est ce qui caractérise le duo VOLUBILIS Isaura à la guitare basse, à la flûte et au chant, Pascal à la guitare acoustique. Unis dans la vie comme sur scène, le couple va s’approprier l’acoustique si particulière de la Grotte Blanche dont le décor lunaire, modelé par le temps, donne à cette salle de spectacle naturelle une atmosphère mystérieuse et envoûtante. Le public peut ainsi se laisser emporter par ce qu’il voit et ce qu’il entend, installé sur des gradins avec des plaids pour supporter les 12°C de la grotte.

Le nombre de places étant limité, il est fortement conseillé de réserver soit pour le concert uniquement (15 €), soit couplé avec un repas (+10 €). Le repas est pris en plein air, en cas de mauvais temps, il sera annulé.

Rendez-vous pour le concert à 20h30 et dîner à 19h sur place. Réservation par SMS au 07 86 28 51 46 .

à la Grotte Blanche de l’Espace Préhistoire de Labastide LABASTIDE Labastide 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

English :

An exceptional and unusual venue for a gentle concert.

The Espace Préhistoire in Labastide welcomes VOLUBILIS and will be resonating to the sounds of Nougaro?s jazz, Tom Jobim?s bossa nova and Stevie Wonder?s soul.

An enchanting voice and a swaying rhythm are the hallmarks of the VOLUBILIS duo: Isaura on bass guitar, flute and vocals, Pascal on acoustic guitar. United in life as they are on stage, the couple make the very special acoustics of the Grotte Blanche their own, with its lunar decor shaped by time, giving this natural venue a mysterious, spellbinding atmosphere. Audiences can let themselves be carried away by what they see and hear, seated on bleachers with plaids to withstand the cave?s 12°C.

German :

Ein außergewöhnlicher und ungewöhnlicher Ort für ein sanftes Konzert.

Der Espace Préhistoire in Labastide empfängt VOLUBILIS und wird vom Jazz Nougaros bis zum Bossa Nova Tom Jobims und einem kleinen Umweg über den Soul Stevie Wonders erklingen.

Eine bezaubernde Stimme und ein schwungvoller Rhythmus, das ist es, was das Duo VOLUBILIS ausmacht: Isaura an der Bassgitarre, der Flöte und dem Gesang, Pascal an der Akustikgitarre. Im Leben und auf der Bühne vereint, wird sich das Paar die ganz besondere Akustik der Grotte Blanche aneignen, deren mondähnliche, von der Zeit geformte Kulisse diesem natürlichen Veranstaltungsort eine geheimnisvolle und bezaubernde Atmosphäre verleiht. Das Publikum kann sich von dem, was es sieht und hört, mitreißen lassen, während es auf Tribünen mit Decken sitzt, um die 12°C in der Höhle auszuhalten.

Italiano :

Un luogo eccezionale e insolito per un concerto delicato.

L’Espace Préhistoire di Labastide accoglie i VOLUBILIS, che risuoneranno dei suoni del jazz di Nougaro, della bossa nova di Tom Jobim e del soul di Stevie Wonder.

Una voce incantevole e un ritmo ondeggiante sono le caratteristiche del duo VOLUBILIS: Isaura al basso, flauto e voce e Pascal alla chitarra acustica. Uniti nella vita come sul palco, i due faranno propria la particolarissima acustica della Grotte Blanche, con il suo arredamento lunare, modellato dal tempo, che conferisce a questo luogo naturale un’atmosfera misteriosa e ammaliante. Il pubblico potrà lasciarsi trasportare da ciò che vede e ascolta, seduto su gradinate con coperte per resistere ai 12°C della grotta.

Espanol :

Un lugar excepcional e insólito para un concierto apacible.

El Espace Préhistoire de Labastide recibe a VOLUBILIS, que resonará al son del jazz de Nougaro, la bossa nova de Tom Jobim y el soul de Stevie Wonder.

Una voz encantadora y un ritmo contoneante son las señas de identidad del dúo VOLUBILIS: Isaura al bajo, flauta y voz, y Pascal a la guitarra acústica. Tan unidos en la vida como en el escenario, la pareja hará suya la acústica tan especial de la Grotte Blanche, cuyo decorado lunar modelado por el tiempo confiere a este lugar natural una atmósfera misteriosa y hechizante. El público podrá dejarse llevar por lo que ve y oye, sentado en gradas con mantas para soportar los 12 °C de la gruta.

