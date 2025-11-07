CONCERT SOVIET SUPREM Sérignan

CONCERT SOVIET SUPREM Sérignan vendredi 7 novembre 2025.

CONCERT SOVIET SUPREM

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 14 – 14 – 17.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Pour ses 10 ans, le Soviet Suprem défend un nouvel EP sur scène, brise les barrières du son et fait vibrer le monde vive la révolution du dancefloor !

Pour fêter ses 10 ans de révolution du dancefloor, le Soviet Suprem repart en campagne avec un nouvel EP qu’il défendra sur scène, une bataille de plus pour franchir le mur du son et faire vibrer à nouveau leur grande Internationale. Alors que les nations se replient sur elles-mêmes et que la petite ritournelle des Fashion Fachos s’immisce partout, John Lénine et Sylvester Staline reprennent les fondamentaux briser les barrières en revisitant la sono mondiale, de Vladiwoodstock à Bogota, pour célébrer le genre humain…

Leurs concerts-meeting exploseront toutes les scènes du Francistan, mêlant hip-hop, chanson, électro, acoustique, ordres à danser et grands procès pour les récalcitrants. La révolution du dancefloor continue…

La République, c’est nous Vive le SOVIET SUPREM ! .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie

English :

For its 10th anniversary, Soviet Suprem is defending a new EP on stage, breaking sound barriers and making the world vibrate: long live the dancefloor revolution!

German :

Zum 10-jährigen Jubiläum bringt Soviet Suprem eine neue EP auf die Bühne, durchbricht Soundbarrieren und bringt die Welt zum Vibrieren: Es lebe die Revolution des Dancefloors!

Italiano :

Per celebrare il loro decimo anniversario, i Soviet Suprem portano sul palco un nuovo EP, rompendo le barriere sonore ed entusiasmando il mondo: lunga vita alla rivoluzione del dancefloor!

Espanol :

Para celebrar su 10º aniversario, Soviet Suprem trae un nuevo EP a los escenarios, rompiendo barreras sonoras y emocionando al mundo: ¡viva la revolución de las pistas de baile!

L’événement CONCERT SOVIET SUPREM Sérignan a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE