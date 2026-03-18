Concert Spacemaker Happy Dock Le Havre
Concert Spacemaker Happy Dock Le Havre vendredi 10 avril 2026.
Concert Spacemaker
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Ce duo de guitariste spécialiste des covers pop et rock est l’aboutissement de deux parcours singuliers de musiciens classieux amoureux des sixties et seventies. Bassiste, guitariste et chanteur de Mémoriance Michel a participé à l’épopée du rock havrais des années 70. .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
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English : Concert Spacemaker
L’événement Concert Spacemaker Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie