CONCERT SPECIAL DE LU JING GUZHENG – SALLE GAVEAU Paris

CONCERT SPECIAL DE LU JING GUZHENG Début : 2025-07-18 à 20:30. Tarif : – euros.

CONCERTO EN FA MINEUR PRÉSENTE : CONCERT SPECIAL DE LU JING GUZHENGL’Ensemble d’Héritage de Musique Traditionnelle Chinoise est composé d’artistes et de professeurs renommés de musique traditionnelle et folklorique chinoise, ainsi que de nombreux passionnés. Sa mission est de promouvoir la musique nationale chinoise et de faire découvrir au monde les magnifiques sonorités chinoises. L’ensemble se consacre à la promotion de la culture nationale chinoise. Ses concerts, organisés avec succès dans plusieurs pays d’Europe et plusieurs villes de Chine, ont été unanimement salués par tous. La culture musicale chinoise est reconnue pour sa longue histoire et la musique traditionnelle et folklorique aux caractéristiques chinoises mérite d’être célébrée dans le monde entier.

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75