Concert Spécial Francis Cabrel Dax

1 rue de la source,Grand hotel Dax Landes

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Venez passer une soirée pleine d’émotions avec France, une voix chaleureuse et authentique, qui interprète avec tendresse et intensité les plus belles chansons de Francis Cabrel.

Elle sera accompagnée du talentueux guitariste Philippe, dont les cordes font résonner toute la poésie et la douceur de ce répertoire intemporel.

Un moment de partage et de nostalgie, entre ballades romantiques et airs entraînants, à savourer comme un véritable voyage musical. .

1 rue de la source,Grand hotel Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28 lisa.sirio@gmail.com

