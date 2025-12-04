Concert Spécial Noël Eglise Notre Dame de la Misericorde Mont Saint Aignan Église Notre Dame de Miséricorde Mont-Saint-Aignan

Concert Spécial Noël Eglise Notre Dame de la Misericorde Mont Saint Aignan

Église Notre Dame de Miséricorde 1 Parc de la Brotonne Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04 21:30:00

La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger fêtent la période d’avant Noël et feront résonner de la musique festive, classique & avec une note régionale.

Au programme

A. Vivaldi L’inverno (L’hiver) allegro non molto

H. Purcell The cold song (Roi Arthur)

A. Vivaldi L’inverno (L’hiver) largo. AllegroG. F. Haendel Ombra mai fu

G. F. Haendel Le Messie: for unto us a child was born (instr.)Traditionnel anglais The first Nowell

Traditionnel celte chi mi na morbheanna, rose catha na Mumhan, planxty connor

Chant populaire irlandais The salley gardens

Chanson traditionnelle normande O dieu, l’étrange chose

A. Adam cantique de Noël

Chanson traditionnelle normande Il est né le divin enfant

Chant Noël We wish you a merry Christmas

Avec les artistes

Albane Carrère Mezzo Soprano Lyrique

Anne Dumont Clavecin

Cécile Tref Violon

Mathilde Ricque Alto

Thibault Leroy Violoncelle

O. Sallaberger direction et violon .

