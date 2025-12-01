Concert Spécial Noël Roëzé-sur-Sarthe
Concert Spécial Noël Roëzé-sur-Sarthe dimanche 14 décembre 2025.
Concert Spécial Noël
Eglise Roëzé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Lola Baï avec Dame de Caro en concert.
Lola sera avec vous pour un concert intimiste. Laissez vous bercer par sa douce voix pour un tour de chants spécial Noël. .
Eglise Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 26 22
English :
Lola Baï with Dame de Caro in concert.
German :
Lola Baï mit Dame de Caro im Konzert.
Italiano :
Lola Baï con Dame de Caro in concerto.
Espanol :
Lola Baï con Dame de Caro en concierto.
L’événement Concert Spécial Noël Roëzé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Sarthe