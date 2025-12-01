Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Spécial Noël Roëzé-sur-Sarthe

Concert Spécial Noël Roëzé-sur-Sarthe dimanche 14 décembre 2025.

Concert Spécial Noël

Eglise Roëzé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Lola Baï avec Dame de Caro en concert.
Lola sera avec vous pour un concert intimiste. Laissez vous bercer par sa douce voix pour un tour de chants spécial Noël.   .

Eglise Roëzé-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 26 22 

English :

Lola Baï with Dame de Caro in concert.

German :

Lola Baï mit Dame de Caro im Konzert.

Italiano :

Lola Baï con Dame de Caro in concerto.

Espanol :

Lola Baï con Dame de Caro en concierto.

