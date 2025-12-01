Concert Spécial Noël Temple St Eloi Rouen Rouen
20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-12-18 20:15:00
fin : 2025-12-18 21:45:00
2025-12-18
La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger fêtent la période d’avant Noël et feront résonner de la musique festive, classique & avec une note régionale.
Au programme
A. Vivaldi L’inverno (L’hiver) allegro non molto
H. Purcell The cold song (Roi Arthur)
A. Vivaldi L’inverno (L’hiver) largo. AllegroG. F. Haendel Ombra mai fu
G. F. Haendel Le Messie: for unto us a child was born (instr.)Traditionnel anglais The first Nowell
Traditionnel celte chi mi na morbheanna, rose catha na Mumhan, planxty connor
Chant populaire irlandais The salley gardens
Chanson traditionnelle normande O dieu, l’étrange chose
A. Adam cantique de Noël
Chanson traditionnelle normande Il est né le divin enfant
Chant Noël We wish you a merry Christmas
Avec les artistes
Albane Carrère Mezzo Soprano Lyrique
Anne Dumont Clavecin
Cécile Tref Violon
Mathilde Ricque Alto
Thibault Leroy Violoncelle
O. Sallaberger direction et violon .
20 Place du Pasteur Martin Luther King Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com
English : Concert Spécial Noël Temple St Eloi Rouen
