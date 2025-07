Concert spectacle années 80 à nos jours Jardin du centre d’animation Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement

Concert spectacle années 80 à nos jours Jardin du centre d’animation Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement samedi 19 juillet 2025.

Concert spectacle années 80 à nos jours

Samedi 19 juillet 2025 à partir de 20h. Jardin du centre d’animation Saint-Joseph 72 Boulevard Simon Bolivar Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les années 80 sont de retour… et elles vont vous faire vibrer ! Les tubes cultes de cette décennie font toujours danser toutes les générations et promettent un moment inoubliable, simple et joyeux, à partager ensemble. Venez chanter, danser !

Par l’orchestre Almeras music .

Jardin du centre d’animation Saint-Joseph 72 Boulevard Simon Bolivar Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 02

English :

The 80s are back… and they’re going to rock your world! The cult hits of this decade still get all generations up and dancing, and promise an unforgettable, simple and joyful moment to share together. Come and sing along!

German :

Die 80er Jahre sind wieder da und sie werden Sie begeistern! Die Kulthits dieses Jahrzehnts bringen noch immer alle Generationen zum Tanzen und versprechen einen unvergesslichen, einfachen und fröhlichen Moment, den Sie gemeinsam erleben können. Kommen Sie singen und tanzen!

Italiano :

Gli anni ’80 sono tornati… e vi faranno impazzire! I successi cult di questo decennio vengono ancora ballati da tutte le generazioni e promettono un momento indimenticabile, semplice e gioioso da condividere insieme. Venite a cantare con noi!

Espanol :

Los 80 han vuelto… ¡y van a sacudir tu mundo! Los éxitos de culto de esta década siguen siendo bailados por todas las generaciones y prometen un momento inolvidable, sencillo y alegre para compartir juntos. ¡Ven a cantar con nosotros!

