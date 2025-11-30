Concert Spectacle avec Déjeuner Wuenheim
Concert Spectacle avec Déjeuner Wuenheim dimanche 30 novembre 2025.
Concert Spectacle avec Déjeuner
1 rue de la Fonderie Wuenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 12:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Une journée musicale conviviale avec l’orchestre d’harmonie Espérance de Wuenheim, mêlant prestations en solo et en groupe.
Variété, Schlager et humour s’invitent pour une ambiance entre cabaret et bistrot.
Un déjeuner concert donné par les musiciens de l’orchestre d’harmonie Espérance de Wuenheim (OHE).
Où se succèderons des prestations musicales individuelles et en groupe.
De la musique, de la variété une pointe de Schlager et de l’humour pour passer un bon moment entre ambiance cabaret et bistrot. Concert à 15h .
1 rue de la Fonderie Wuenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 29 17 93 esperancewuenheim@gmail.com
English :
A convivial musical day with the Espérance de Wuenheim wind band, combining solo and group performances.
Variety, Schlager and humor make for an atmosphere somewhere between cabaret and bistro.
German :
Ein geselliger musikalischer Tag mit dem Blasorchester Espérance de Wuenheim, das Solo- und Gruppenauftritte miteinander verbindet.
Die Musiker haben eine Mischung aus Varieté, Schlager und Humor und sorgen für eine Atmosphäre zwischen Kabarett und Bistro.
Italiano :
Una giornata di musica conviviale con la banda di fiati Espérance de Wuenheim, che combina esibizioni solistiche e di gruppo.
Varietà, Schlager e umorismo sono all’ordine del giorno, in un’atmosfera a metà tra il cabaret e il bistrot.
Espanol :
Una agradable jornada musical con la banda de viento Espérance de Wuenheim, que combina actuaciones en solitario y en grupo.
Variedad, Schlager y humor a la orden del día, en un ambiente entre cabaret y bistrot.
