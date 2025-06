Concert-Spectacle Studioréades Bannalec 12 juillet 2025 20:30

Finistère

Concert-Spectacle Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12 22:30:00

Date(s) :

2025-07-12

NOUGARDEL

Voyage musico-théâtral à la rencontre de Claude Nougaro et Carlos Gardel.

Ils ont chacun leur statue à Toulouse.

Ils ont chanté l’amour, la vie, la mort, la passion. Leurs voix sont inoubliables.

L’un est mort tragiquement quand l’autre avait 6 ans.

Et s’ils se rencontraient aujourd’hui?

Quels seraient leurs mots, de quoi parleraient-ils?

Est-ce qu’ils parleraient seulement, ou bien chanteraient-ils?

Le Petit Taureau et El Zorzal criollo, Claude et Carlos, Nougaro et Gardel.

Et si…?

Nougardel nous fait naviguer dans les univers des deux chanteurs à travers leurs mots, leur poésie et leur musique.

Spectacle imaginé et interprété par le trio PlumeS, Marie Boucher (flûte traversière et cajon), Lara Maulny (violoncelle), et Philippe Bouëc (piano).

Un moment de convivialité est prévu à l’issue de la manifestation apportez vos plats et boissons préférés! .

Studioréades 125 Lieu-dit Kerbeuz

Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 77 75 72 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert-Spectacle Bannalec a été mis à jour le 2025-06-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS