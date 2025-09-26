Concert-Spectacle « Clapotis » Médiathèque municipale Saint-Georges-des-Coteaux

Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 18:40:00

Date(s) :

2025-09-26

CONCERT-SPECTACLE « Clapotis » de la Cie Tête de linotte, avec M. Paillard (chant, piano), T. Testard (chant, guitare, basse), M. Landreau (chant, violon, ukulélé).

Médiathèque municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@range.fr

English :

CONCERT-SPECTACLE « Clapotis » by Cie Tête de linotte, with M. Paillard (vocals, piano), T. Testard (vocals, guitar, bass), M. Landreau (vocals, violin, ukulele).

German :

CONCERT-SPECTACLE « Clapotis » von der Cie Tête de linotte, mit M. Paillard (Gesang, Klavier), T. Testard (Gesang, Gitarre, Bass), M. Landreau (Gesang, Geige, Ukulele).

Italiano :

CONCERTO-SPETTACOLO « Clapotis » della Cie Tête de linotte, con M. Paillard (voce, pianoforte), T. Testard (voce, chitarra, basso), M. Landreau (voce, violino, ukulele).

Espanol :

CONCIERTO-SPECTÁCULO « Clapotis » de la Cie Tête de linotte, con M. Paillard (voz, piano), T. Testard (voz, guitarra, bajo), M. Landreau (voz, violín, ukelele).

