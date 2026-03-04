Concert Spectacle Construire un feu d’après Jack London La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors
Concert Spectacle Construire un feu d'après Jack London La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors vendredi 17 avril 2026.
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 21:45:00
2026-04-17
Jack London narre une traversée solitaire du grand Nord à l’époque de la Ruée vers l’Or un homme seul avec son chien affrontent l’hiver impitoyable. Avec Olivier Destéphany à la contrebasse, le comédien Fabrice Vigne et le violoncelle de Delphine Lebaud
La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul à St Martin en Vercors Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com
Jack London narrates a solitary crossing of the Great North at the time of the Gold Rush: a lone man and his dog face the merciless winter. With Olivier Destéphany on double bass, actor Fabrice Vigne and Delphine Lebaud on cello
