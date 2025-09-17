Concert-spectacle CROQUE-ETOILES Taulé

Port de Penzé sous chapiteau Taulé Finistère

Début : 2025-09-17 17:00:00

Croque-étoiles Concert-spectacle jeune public / 50mn / à partir de 4 ans

Deux apprentis cosmonautes vous embarquent dans une folle aventure à travers l’espace. L’objectif de la mission est clair trouver une autre planète habitable.

Création Mayeul Loisel (violon, synthétiseur, chant) et Anthony Messager (guitare, chant, basse) .

Port de Penzé sous chapiteau Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 7 49 42 08 23

