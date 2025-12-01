Concert spectacle de l’ACR Salle de l’Omnibus Les Rousses
Concert spectacle de l’ACR Salle de l’Omnibus Les Rousses mardi 30 décembre 2025.
Concert spectacle de l’ACR
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 18:00:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Concert spectacle de l’ACR. .
Salle de l’Omnibus Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté a.culturelle.rousselande@gmail.com
English : Concert spectacle de l’ACR
German : Concert spectacle de l’ACR
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert spectacle de l’ACR Les Rousses a été mis à jour le 2025-10-27 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses