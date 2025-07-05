Concert Spectacle des plus belles chansons de comédies musicales salle des fêtes Marmagne Mercredi 25 mars, 20h30 entrée payante

Un concert spectacle accompagné de Cathy, la clown

Trois élèves du lycée Vauvert de Bourges sont heureux de vous présenter la compagnie théâtrale ART&MIZ accompagnée du clown Cathy de l’association « la Fabrique à Sourire » pour assister à leur concert- spectacle au profit des enfants malades.

Vous aurez le plaisir d’écouter ou de réécouter les plus belles chansons de comédies musicales !! Une intervention de Cathy, la clown de la Fabrique à Sourire, fera son show pour les petits et les grands

Le mercredi 25 mars 2026 à 20h30 à la salle des fêtes, rue de la mairie à Marmagne.

Billetterie en vente sur place.

Prix des billets : 5 euros tarif unique

Une buvette sera organisée sur place

Pour tout renseignement, merci de nous appeler au 0752044747

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T22:30:00.000+01:00

1

0752044747 artetmiz.cie@gmail.com

salle des fêtes rue de la mairie, 18500 Marmagne 18500 Cher



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

