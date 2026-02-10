Concert-Spectacle DIDIER SUPER + 1ère PARTIE 8 rue du Général Emile Mairal Montluçon

Concert-Spectacle DIDIER SUPER + 1ère PARTIE

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

2012 Didier débranche sa guitare pour se consacrer à des spectacles plus cérébraux et passer pour un artiste crédible auprès de la gauche caviar . Bilan mitigé il remonte un groupe de rock, c’est plus reposant pour lui et plus accessible aux pauvres.

8 rue du Général Emile Mairal 109 L’Embarcadère Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18 info@109montlucon.com

English :

2012: Didier unplugs his guitar to devote himself to more cerebral shows and pass for a credible artist among the caviar left . Mixed results: he puts a rock band back together, as it’s more relaxing for him and more accessible to the poor.

