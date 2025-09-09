Concert spectacle Duo Kapla-Therain Les Mardis de l’insolite Chez Christine Oscaby Aste-Béon

Concert spectacle Duo Kapla-Therain Les Mardis de l’insolite

Chez Christine Oscaby 10 Rue Marco Dessus Aste-Béon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-09

2025-09-09

Le duo Kapla-Therain est une envie de dire et de jouer dans le même temps, c’est le projet de fabriquer sur place des pièces de musique qui rencontrent leurs paroles, de jouer de la complicité d’une voix et d’une guitare, des affinités de deux imaginaires. Ce duo est un alliage entre spontané et désir de construction, il va de ballades chantées en élucubrations voyageuses. Auberge espagnole pour un moment convivial .

Chez Christine Oscaby 10 Rue Marco Dessus Aste-Béon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 51 95 97

