Concert spectacle Echos Grecs Dora Spetsioti et Nikos Ordoulidis Arthouse Chantelle Chantelle

Concert spectacle Echos Grecs Dora Spetsioti et Nikos Ordoulidis

Arthouse Chantelle 10 GRANDE RUE Chantelle Allier

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Echos Grecs est un concert-spectacle pour piano et voix avec Nikos Ordoulidis et Dora Spetsioti, qui fait revivre aujourd’hui des chansons populaires urbaines du monde grecophone chants en grec, turc, yiddish, roumain et autres langues .

Arthouse Chantelle 10 GRANDE RUE Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 29 44 12 lanaturecreative@chantellelaculturelle.fr

English :

Echos Grecs is a concert-show for piano and voice with Nikos Ordoulidis and Dora Spetsioti, reviving popular urban songs from the Greek-speaking world: songs in Greek, Turkish, Yiddish, Romanian and other languages.

German :

Echos Grecs ist eine Konzertshow für Klavier und Gesang mit Nikos Ordoulidis und Dora Spetsioti, die urbane Volkslieder aus der griechischsprachigen Welt heute wieder aufleben lässt: Lieder auf Griechisch, Türkisch, Jiddisch, Rumänisch und anderen Sprachen.

Italiano :

Echi greci è un concerto-spettacolo per pianoforte e voce con Nikos Ordoulidis e Dora Spetsioti, che fa rivivere le canzoni popolari urbane del mondo grecofono: canzoni in greco, turco, yiddish, rumeno e altre lingue.

Espanol :

Ecos griegos es un concierto-espectáculo para piano y voz con Nikos Ordoulidis y Dora Spetsioti, que revive canciones populares urbanas del mundo de habla griega: canciones en griego, turco, yiddish, rumano y otros idiomas.

