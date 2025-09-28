Concert spectacle En marge de goémons rue du stade Plougonvelin

rue du stade Espace Kéraudy Plougonvelin Finistère

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28

Une création musicale de Christofer Bjurström, Vincent Raude et Julien Pontvianne Sur des images de Yannick Bellon (1946).

Arrivée à Brest en juillet 1946, Yannick Bellon manque son bateau pour Ouessant et décide de se rendre sur l’île Béniguet, la première île de l’archipel de Molène en Finistère.

Elle y tourne le film « Goëmons » de 1946 à 1948, en plusieurs séjours, en toute liberté et sans autorisation documentaire qui lui vaudra la reconnaissance du milieu professionnel de l’époque.

Les plans tournés qui n’ont pas été utilisés dans le montage du documentaire n’ont pas été détruits.

Ces images inédites nous révèlent un complément de regard sur cette île, son paysage, ses habitants et le travail des goémoniers. Ce sont ces images exceptionnelles, tournées par cette jeune femme libre dans un monde d’hommes, sur une île soumise aux éléments et au travail laborieux qui servent de voix à la musique du trio de musiciens.

A la fois lyriques, aériennes et poétiques, leurs notes donnent aux images le relief du patrimoine culturel et humain regardé avec admiration et respect, et célèbrent le regard cinématographique de Yannick Bellon. .

rue du stade Espace Kéraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne

