Concert-spectacle Et demain sera l'aube avec Isabelle Bourguétou Place Noël Poujade Gourdon vendredi 6 mars 2026.
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot
Gratuit
2026-03-06 18:30:00
2026-03-06
À la croisée de plusieurs pratiques artistiques et linguistiques, Et demain sera l'aube, avec Isabelle Bourguétou, est un concert/spectacle original, une histoire des femmes intime et poétique
À la croisée de plusieurs pratiques artistiques et linguistiques, Et demain sera l'aube, avec Isabelle Bourguétou, est un concert/spectacle original, une histoire des femmes intime et poétique. On y côtoie le délicat, le sensible, l'envoûtant et le grinçant. L'exploration vocale y est riche, intense, surprenante et soutenue par des instruments traditionnels dont le jeu est détourné.
Un spectacle qui ne laisse pas insensible.
Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
English :
At the crossroads of several artistic and linguistic practices, And tomorrow will be dawn, with Isabelle Bourguétou, is an original concert/show, an intimate and poetic history of women
