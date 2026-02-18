Concert-spectacle Et demain sera l’aube avec Isabelle Bourguétou Place Noël Poujade Gourdon

Concert-spectacle Et demain sera l’aube avec Isabelle Bourguétou

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

À la croisée de plusieurs pratiques artistiques et linguistiques, Et demain sera l'aube, avec Isabelle Bourguétou, est un concert/spectacle original, une histoire des femmes intime et poétique

À la croisée de plusieurs pratiques artistiques et linguistiques, Et demain sera l'aube, avec Isabelle Bourguétou, est un concert/spectacle original, une histoire des femmes intime et poétique. On y côtoie le délicat, le sensible, l'envoûtant et le grinçant. L'exploration vocale y est riche, intense, surprenante et soutenue par des instruments traditionnels dont le jeu est détourné.

Un spectacle qui ne laisse pas insensible.

.

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the crossroads of several artistic and linguistic practices, And tomorrow will be dawn, with Isabelle Bourguétou, is an original concert/show, an intimate and poetic history of women

L’événement Concert-spectacle Et demain sera l’aube avec Isabelle Bourguétou Gourdon a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Gourdon