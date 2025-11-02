Concert spectacle Fabuleux Animaux Genillé
Concert spectacle Fabuleux Animaux Genillé dimanche 2 novembre 2025.
Concert spectacle Fabuleux Animaux
Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Spectacle « Animaux Fabuleux » proposée par les musiciens de l’harmonie pour redécouvrir les fables de Jean de La Fontaine.
Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 31 50 27 harmoniedegenille@gmail.com
English :
Animaux Fabuleux » (Fabulous Animals) is a show put on by wind band musicians, rediscovering the fables of Jean de La Fontaine.
German :
Aufführung « Fabelhafte Tiere », die von den Musikern der Harmonie angeboten wird, um die Fabeln von Jean de La Fontaine wiederzuentdecken.
Italiano :
Uno spettacolo intitolato « Animaux Fabuleux » (« Animali favolosi ») messo in scena dai musicisti del gruppo, che riscopre le favole di Jean de La Fontaine.
Espanol :
Animales fabulosos » es un espectáculo montado por la banda de viento para redescubrir las fábulas de Jean de La Fontaine.
