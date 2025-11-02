Concert spectacle Fabuleux Animaux Genillé

Concert spectacle Fabuleux Animaux Genillé dimanche 2 novembre 2025.

Concert spectacle Fabuleux Animaux

Rue du Stade Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Spectacle « Animaux Fabuleux » proposée par les musiciens de l’harmonie pour redécouvrir les fables de Jean de La Fontaine.

Rue du Stade Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 31 50 27 harmoniedegenille@gmail.com

English :

Animaux Fabuleux » (Fabulous Animals) is a show put on by wind band musicians, rediscovering the fables of Jean de La Fontaine.

German :

Aufführung « Fabelhafte Tiere », die von den Musikern der Harmonie angeboten wird, um die Fabeln von Jean de La Fontaine wiederzuentdecken.

Italiano :

Uno spettacolo intitolato « Animaux Fabuleux » (« Animali favolosi ») messo in scena dai musicisti del gruppo, che riscopre le favole di Jean de La Fontaine.

Espanol :

Animales fabulosos » es un espectáculo montado por la banda de viento para redescubrir las fábulas de Jean de La Fontaine.

