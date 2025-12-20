Concert-spectacle Gourmandises de Caroline Ferry

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le samedi 28 mars à 20h30, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire propose le concert-spectacle Gourmandises de Caroline Ferry. Ce spectacle d’humour musical mêle chansons, sketches et clins d’œil savoureux autour des petits plaisirs et des excès du quotidien. Avec énergie et légèreté, l’artiste entraîne le public dans un univers à la fois drôle, tendre et rythmé, où la musique accompagne des textes pleins de finesse. Offert par l’Amicale des Peintres du Printemps, ce rendez-vous culturel invite à partager une soirée conviviale, accessible à tous, placée sous le signe du sourire et de la gourmandise. L’entrée est libre, pour un moment de détente et de spectacle à savourer sans modération. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

On Saturday March 28 at 8:30pm, the Espace culturel in Châtillon-sur-Loire welcomes Gourmandises, a concert-show by Caroline Ferry. A moment of musical humor and sketchy songs, presented by the Amicale des Peintres du Printemps. Free admission.

L’événement Concert-spectacle Gourmandises de Caroline Ferry Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX