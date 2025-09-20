Concert-spectacle Histoire d’un musicien mulhousien en route vers Rome Mulhouse

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Le spectacle de l’ensemble Antichi Strumenti retrace en quatre tableaux la vie, l’art et les choix parfois forts et non conventionnels du musicien Jean-Gaspard Weiss. Sur scène, les instruments entreprennent un véritable dialogue avec les textes originaux tirés de son autobiographie, autour de ses compositions inédites, récemment retrouvées et publiées par Ortus Musikverlag.

Réservation conseillée. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

